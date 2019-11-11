Опубликовано впечатляющее видео старта ракеты Илона Маска миссии Starlink

В понедельник, 11 ноября, компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников связи для миссии Starlink.

Видео старта ракеты со спутниками опубликовано на канале space googlevesaire на Youtube.

Это уже второй запуск на орбиту специальных спутников, которые составят группировку для создания дешёвого и высокопроизводительного интернет-каналасвязи.

В предыдущем запуски SpaceX отправили на орбите спутники низшей версии 0.9. С тех пор компания успела поработать над аппаратами и создали спутники нового поколения, оснащенные антеннами двух диапазонов. Общая масса полезной нагрузки на этом запуске составляет 15600 кг — это рекорд для Falcon 9.





Спутники будут выведены на орбиту высотой 280 км, после чего работоспособность каждого из аппаратов проверят. Если у одного из них обнаружат проблемы, его оставят на низкой орбите высотой 280 км — со временем он сойдёт с орбиты. Как уверяют в SpaceX, все компоненты спутника "на 100% уничтожаемы", то есть по завершению своего срока эксплуатации на орбите, спутник полностью сгорит в земной атмосфере.

Остальные спутники разведут в запланированные позиции на высоте 550 км.

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