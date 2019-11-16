Curiosity озадачил ученых данными с Марса: они не понимают, что происходит

Планетоход Curiosity обнаружил необычные выбросы кислорода на Марсе, это явление озадачило ученых на Земле.

Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Так, по данным ученых, на Красной планете над кратером Гейла было обнаружено изменение уровня газа. Причем эти изменения, как указывают в NASA, являются сезонными, то есть уровень примесей в атмосфере на планете зависит от времени года.

Ученые обнаружили, что летом количество кислорода на Марсе увеличивается на 30%, а зимой резко уменьшается. Физики пока не установили причину такого явления.

Следует отметить, что ранее об изменении уровня кислорода в атмосфере Марса говорил профессор Г. Тихов из Академии наук СССР. После изучения похожей на Красную планету среды в Субарктике он сделал вывод, что ранее Марс был покрыт растениями и из-за соединений древних растений в почве планеты там может регулярно расти уровень кислорода.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный американский генетик выступил с предложением использовать гены тихоходок, чтобы покорить Марс.