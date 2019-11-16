RU  UA  EN

суббота, 16 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 ноября

01:17
Появилась смешная фотожаба на партийные разборки в "Слуге народа"
00:15
Трампа подловили на большой лжи о разговоре с Зеленским

15 ноября

23:52
Суд в Киеве разобрался с коррупционершей из офиса Зеленского: что решили
22:56
Зеленский принял решение по закону о перевозке детей
22:27
Не Зеленский: изгнанный нардеп рассказал, кто управляет "Слугой народа"
22:10
Кабмин назначил нового представителя в Раде: кто она
21:53
Забыл поблагодарить: в сети затроллили Зеленского за разговор с Трампом
20:12
Нормандский саммит в Париже: о чем договорились Зеленский и Макрон
19:38
Россия вернет Украине захваченные корабли: подробности готовящейся операции
19:20
Кого еще могут выгнать из "Слуги народа": названы фамилии
19:00
Скупаемся не только на "АлиЭкспресс": лучшие онлайн-магазины к Черной пятнице-2019
18:17
У Зеленского сделали заявление по нормандской встрече в Париже
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Curiosity озадачил ученых данными с Марса: они не понимают, что происходит

суббота, 16 ноября 2019, 05:32
переглянути новину українською

Планетоход Curiosity обнаружил необычные выбросы кислорода на Марсе, это явление озадачило ученых на Земле.

Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Так, по данным ученых, на Красной планете над кратером Гейла было обнаружено изменение уровня газа. Причем эти изменения, как указывают в NASA, являются сезонными, то есть уровень примесей в атмосфере на планете зависит от времени года.

Ученые обнаружили, что летом количество кислорода на Марсе увеличивается на 30%, а зимой резко уменьшается. Физики пока не установили причину такого явления.

Следует отметить, что ранее об изменении уровня кислорода в атмосфере Марса говорил профессор Г. Тихов из Академии наук СССР. После изучения похожей на Красную планету среды в Субарктике он сделал вывод, что ранее Марс был покрыт растениями и из-за соединений древних растений в почве планеты там может регулярно расти уровень кислорода.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный американский генетик выступил с предложением использовать гены тихоходок, чтобы покорить Марс.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: