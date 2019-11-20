Археологи обнаружили в Польше аналог знаменитого Стоунхенджа

В Польше было обнаружено древнее сооружения типа Стоунхенджа возрастом более 6800 лет. Археологи утверждают, что люди эпохи неолита использовали этот ритуальный объект в течение 200-250 лет, причем каждые несколько десятков лет у него появлялись новые функции.

Об этом сообщает "Вокруг света".

Диаметр сооружения составляет около 110 метров — в три раза больше, чем диаметр внутреннего круга валунов из песчаника в Стоунхендже. Этот объект археологи обнаружили еще в 2017 году, но только сейчас им удалось выяснить возраст сооружения. По данным польского Министерства науки, радиоуглеродное датирование показало, что объект был построен до 4800 г. до н.э.

"Польский Стоунхендж" находится в деревне Нове Обезеже, совсем недалеко от границы с Германией. Он состоит из центральной зоны, вход в которую обозначен тремя воротами, и четырех рвов, окружающих центральный круг. Каждый дальний ров больше и глубже предыдущего, и археологи установили, что они выкапывались с относительно регулярными интервалами каждые несколько десятков лет. Глубина рвов варьируется от 1 до 2 метров.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что во время раскопок возле Ильинской церкви в поселке Короп Черниговской области археологи обнаружили интересную находку.