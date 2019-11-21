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Что происходит с магнитным полем Земли во время солнечной бури: аудиозапись "песни"

четверг, 21 ноября 2019, 02:23
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Ученые обнаружили, что солнечная буря способна изменять пространство под магнитным полем Земли и именно таким образом влиять на жителей планеты.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство со ссылкой на данные аппарата Cluster.

"Открытие может помочь найти способы смягчить потенциальное сокрушительное влияние", — отметили ученые.

Они уточнили, что Солнце постоянно излучает поток заряженных частиц – "солнечный ветер", при этом Земля защищена от него магнитным полем, которое не позволяет частицам проникать в атмосферу.

При этом взрывы на поверхности звезды могут создать огромные облака заряженных частиц и радиации, и если они направятся на Землю, то удар может вывести из строя спутниковые системы, вызвать обесточивание и повлиять на системы GPS, что обойдется в триллионы долларов убытков.

Ученые уточнили, что "понимание, что происходит во время ударов солнечной бури, может помочь разработать стратегию по смягчению последствий".

Cluster с 2001 до 2005 года фиксировал шесть солнечных бурь и записал магнитные волны в тех местах, где частицы из Солнца сталкивались с Землей. Волны были переведены в частоты, которые люди способны слышать, а полученная запись была опубликована в открытом доступе.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые NASA зафиксировали мощный термоядерный взрыв в космосе, который удалось отследить благодаря рентгеновскому излучению.

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