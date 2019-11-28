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NASA показало впечатляющее фото шторма на Марсе

четверг, 28 ноября 2019, 20:59
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Отправленные на Марс в прошлом году аппараты NASA зафиксировали так называемую "пылевую башню" - марсианское торнадо, погубившее марсоход Opportunity.

Исследователи NASA опубликовали фотографию этого стихийного явления, масштабы которого по земным меркам оказались впечатляющими.

В NASA описывают данное явление как "вздымающиеся до облаков столбы пыли с высокой плотностью", которое возникает, как правило, во время глобального марсианского шторма. Хвост такой "башни" может составлять в высоту более 80 километров, а ширины верхней воронки пылевого столба хватило бы, чтобы покрыть седьмой по величине штат США Невада, размер которого составляет 286 367 квадратных километров.

Во время шторма пыль поднимается над поверхностью Марса на высоту до 56 километров, а линейный размер самой бури по меркам нашей планеты может охватывать всю площадь США.

Ученые предполагают, что к исчезновению рек и озер с поверхности красной планеты могут быть причастны "пылевые башни", которые вытянули воду в верхние слои сравнительно тонкой марсианской атмосферы.

Как сообщал "Апостроф", раньше планетоход Curiosity обнаружил необычные выбросы кислорода на Марсе, это явление озадачило ученых на Земле.

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