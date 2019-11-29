В США на работу в полицию заступит собака-робот: впечатляющее видео

На дежурство в отдел полиции штата Массачусетс (США) заступит необычный сотрудник - собака-работа Spot от компании Boston Dynamics.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Свое новое детище компания выпустила в сентябре.

Необычная собака дважды помогала департамента взрывотехнической службы в течение 90 дней. Работа брали с собой на вызовы, где нужно было искать и обезвреживать взрывчатку. Так полицейские не рисковали своей жизнью.

Недавно "Апостроф" писал, что в ближайшие десятилетия в России, вместо работа FEDOR, планируют запустить в открытый космос "кентавра" и человекоподобного робота. В конце августа он отправился на Международную космическую станцию с определенной программой задач. Его отправили с мягкой игрушкой на борту космического корабля "Союз МС-14".