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В США на работу в полицию заступит собака-робот: впечатляющее видео

пятница, 29 ноября 2019, 00:13
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На дежурство в отдел полиции штата Массачусетс (США) заступит необычный сотрудник - собака-работа Spot от компании Boston Dynamics.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Свое новое детище компания выпустила в сентябре.

Необычная собака дважды помогала департамента взрывотехнической службы в течение 90 дней. Работа брали с собой на вызовы, где нужно было искать и обезвреживать взрывчатку. Так полицейские не рисковали своей жизнью.

Недавно "Апостроф" писал, что в ближайшие десятилетия в России, вместо работа FEDOR, планируют запустить в открытый космос "кентавра" и человекоподобного робота. В конце августа он отправился на Международную космическую станцию с определенной программой задач. Его отправили с мягкой игрушкой на борту космического корабля "Союз МС-14".

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