Ученые показали уникальное фото рассвета на Марсе

Аппарат NASA, работающий в кратере Гейла, сделал удивительный снимок начинающегося рассвета на Красной планете.

Фото, присланное марсоходом Curiosity опубликовано на официальной странице американского аэрокосмического агентства.

Как сказано в подписи к изображению, снимок был сделан в субботу, 30 ноября, с использованием правой навигационной камеры.

Curiosity работает на Марсе внутри кратера Гейла, где он совершил приземление в августе 2012 года. Изначально планировалась, что миссия аппарата завершиться через два года, однако она была продлена на неопределенный срок.

Кроме марсохода Curiosity, на Красной планете работает также зонд NASA InSight. С марсоходом Opportunity в начале прошлого лета NASA потеряло контакт из-за начавшейся пылевой бури.

Как сообщал "Апостроф", ранее отправленные на Марс аппараты NASA зафиксировали так называемую "пылевую башню" - марсианское торнадо, погубившее марсоход Opportunity.