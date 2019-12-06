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Ученые на дне океана обнаружили "новорожденный" вулкан: опубликовано фото

пятница, 06 декабря 2019, 05:26
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Исследователи из Университета Тохоку обнаружили новый пятнистый вулкан в западной части Тихого океана, недалеко от самой восточной точки Японии, известной как остров Маркус.

Информация об этом открытии была опубликована в журнале "Deep-Sea Research Part I".

На возможное присутствие небольшого вулкана ученые обратили внимание после изучения данных, собранных береговой охраной Японии. Затем был проведен анализ образцов горных пород, собранных пилотируемым подводным аппаратом Shnkai6500, который может погружаться на глубину 6500 метров, который подтвердил присутствие вулкана.

"Открытие этого нового вулкана предоставляет нам прекрасную возможность для дальнейшего изучения этого района и, как мы надеемся, откроет еще один маленький вулкан", — подчеркнул руководитель научной группы профессор Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии.

Ученые предполагают, что вулкан извергся менее 3 миллионов лет назад из-за субдукции Тихоокеанской плиты вглубь мантии Маринского желоба. Ранее считалось, что в этом районе были только подводные горы и острова, образовавшиеся в этой самой старой части Тихоокеанской плиты 70−140 миллионов лет назад.

Пятнистые (Petit-spot) вулканы — это относительно молодые маленькие вулканы, которые появляются вдоль трещин у основания тектонических плит. Впервые они были обнаружены в 2006 году около Японского желоба, расположенного к северо-востоку от Японии.

Анализ образцов горных пород, взятых во время исследований, показывает, что испускаемая магма вытекает непосредственно из астеносферы — самой верхней части мантии Земли, которая управляет движением тектонических плит. Изучение пятнистых вулканов дает ученым лучшее понимание тектоники плит.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Помпеях археологи откопали детский скелет и установили, что ребенок погиб в результате извержения вулкана в 79 году н.э.

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