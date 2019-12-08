Археологи нашли в древней гробнице останки амазонки в "позе всадника": опубликованы фото

В Воронежской области (Российская Федерация) сотрудники Донской экспедиции Института археологии Российской академии наук обнаружили захоронение скифской амазонки в уборе из драгоценных металлов, датируемое второй половиной IV века до н. э.

Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Находка была сделана во время исследования курганного могильника Девица V, который состоит из 19 насыпей. С 2010 года его изучают российские археологи.

Как сообщил руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев, исследуя курган № 9, под центром насыпи археологи обнаружили остатки гробницы, которая в древности была накрыта дубовыми плахами. В кургане были погребены четыре женщины разного возраста: две женщины 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет и женщина 45-50 лет.

Это погребение, как и большинство скифских курганов, было ограблено еще в древности. Однако, у южной и западной стены были обнаружены два нетронутых скелета, уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстилками.

Один из них принадлежал молодой женщине, погребенной в "позе всадника". Как показали исследования антропологов, чтобы уложить амазонку таким образом, были подрезаны сухожилия на ногах.

Под левым плечом "всадницы" находилось бронзовое зеркало, слева лежали два копья, на левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар, который был изготовлен во второй четверти IV века до н.э.

Второй погребенной была женщина лет 45-50: для скифского времени это был почтенный возраст, так как средняя продолжительность жизни женщины составляла 30-35 лет. Она была похоронена в парадном женском головном уборе — калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор.

Украшения были сделаны из сплава, в котором примерно 65-70% составляет золото, а оставшаяся часть — это примеси меди, серебра и совсем небольшой процент железа. Это довольно высокий процент содержания золота для скифских украшений, который часто изготавливались в мастерских Пантикапея.

Рядом с головой старшей женщины был уложен железный нож, завернутый в ткань, и железный наконечник стрелы довольно редкого типа: черешковый с раздвоенным концом.

Судя по эти находкам и многочисленным деталям вооружения и конской сбруи, в кургане были погребены "амазонки" — женщины-воины, институт которых существовал в скифскую эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племен Восточной Европы. Такие всадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых из Днепра завершила исследование северной стороны Анновского месторождения в Кривом Роге, где расположены древние скифские курганы.