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Ученые обнаружили "послание" от динозавров в янтаре: фото

пятница, 13 декабря 2019, 01:15
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В Пекине (Китай) ученые обнаружили в глубине янтаря перья древнего ящера, а также паразитов на нам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Nature Communications.

Такое заявление сделали палеонтологи из Московского педагогического университета (CNU). Они исследовали янтарь, которому около 100 миллионов лет. В нем нашли перо и паразитов, которые жили на рептилии.

Ученые пересмотрели огромное количество образцов янтаря с севера Мьянмы, среди которых нашли только два с перьями динозавра длиной 12,7 и 13,6 мл, на которых присутствовали эти насекомые.

Отмечается, что ученые обнаружили 10 микроскопических паразитов мелового периода на разных стадиях развития. Их размеры не превышали 0,23 мл.

Насекомым дали название "Mesophthirus engeli". Если их связь с насекомыми, а точнее с отрядом пухоидовых (Phthiraptera) - подтвердится, то они станут самыми древними из известных представителей этой группы.

Судя по внешним строением, найденные насекомые действительно могут быть связаны с вшами. От современных паразитов их отличают только крючки на лапках и форма антенн.

Как сообщал "Апостроф", в районе Свентокшиских гор на территории Польши палеонтологи обнаружили фрагменты костей плиозавров, которые населяли планету 150 миллионов лет назад.

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