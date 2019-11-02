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В Польше нашли останки огромного доисторического чудовища: фото

суббота, 02 ноября 2019, 02:28
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В районе Свентокшиских гор на территории Польши палеонтологи обнаружили фрагменты костей плиозавров, которые населяли планету 150 миллионов лет назад.

Про уникальную находку ученых сообщают в польских СМИ.

Останки юрских плиозавров являются редкими находками в Европе и никогда раньше не встречались на территории Польши. Палеонтологи обнаружили их среди накопления окаменелостей на кукурузном поле в польской деревне Кжижановице в районе Свентокшиских гор, которые во времена Юрского периода были архипелагом тропических островов с теплыми лагунами и мелководными водохранилищами.

"Эта среда была домом для морских рептилий, которых мы обнаружили", - сообщил палеонтолог доктор Даниэль Тыборовский из Музея Земли Польской Академии наук в Варшаве.

Плиозавры в то время были одними из самых крупных хищников, обитающих в морях. "Они были длиной более 10 метров и могли весить до нескольких десятков тонн. У них были мощные, большие черепа и массивные челюсти с большими острыми зубами. Их конечности были в форме плавников", - рассказал ученый.

Палеонтологи также обнаружили несколько других видов животных той же эпохи, среди которых - плезиозавры, черепахи и предки современных крокодилов. Всего было обнаружено несколько сотен останков.

"Морские черепахи ели крупных улиток, в то время как они сами становились жертвами крупных крокодилов. Мы знаем это, потому что мы обнаружили следы зубов, оставленные этими рептилиями на панцирях черепах. С другой стороны, мощные плиозавры охотились на всех животных, окаменелости которых мы обнаружили на этом участке", - заметил палеонтолог Даниэль Тыборовский .

Исследование недавно обнаруженного скопления окаменелых останков юрских животных в Кшижановицах будут продолжены. Ученые надеются обнаружить более богатый материал в виде костей крупных рептилий.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Таиланде открыли новый вид гигантского хищного динозавра, который получил название Siamraptor suwati.

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