Ученые обнаружили древние наскальные рисунки с "внеземными" существами: видео

Ученые обнаружили удивительные наскальные рисунки, которым около 44 тыс. лет, на острове Сулавеси в Индонезии - на них запечатлена сцена с участием "сверхъестественных" существ.

Об этом сообщает Nature.

По словам археологов, рисунки были нанесены на стены пещеры красным пигментом. Первобытные люди нарисовали свиней, рогатых животных, а также фигуры человекоподобных существ.

Отмечается, что сцена показывает охоту на аноа, но люди имеют черты животных: у одной фигуры есть хвост, у другой голова напоминает птичью. Ученые предполагают, что это мифические персонажи. Возраст рисунков достигает 35-44 тыс. лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Омане, в провинции Дибба Аль-Байя, обнаружили гробницу железного века с древним египетским амулетом - "глазом Гора".