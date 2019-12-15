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Ученые обнаружили древние наскальные рисунки с "внеземными" существами: видео

воскресенье, 15 декабря 2019, 07:59
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Ученые обнаружили удивительные наскальные рисунки, которым около 44 тыс. лет, на острове Сулавеси в Индонезии - на них запечатлена сцена с участием "сверхъестественных" существ.

Об этом сообщает Nature.

По словам археологов, рисунки были нанесены на стены пещеры красным пигментом. Первобытные люди нарисовали свиней, рогатых животных, а также фигуры человекоподобных существ.

Отмечается, что сцена показывает охоту на аноа, но люди имеют черты животных: у одной фигуры есть хвост, у другой голова напоминает птичью. Ученые предполагают, что это мифические персонажи. Возраст рисунков достигает 35-44 тыс. лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Омане, в провинции Дибба Аль-Байя, обнаружили гробницу железного века с древним египетским амулетом - "глазом Гора".

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