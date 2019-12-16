Имели мощную армию и корабли: разгадана тайна гибели древней цивилизации в Средиземноморье

Развитая Минойская цивилизация, которая существовала на Крите с 2700 до 1400 года до н. э и погибла после извержение вулкана на острове Фира, имела значительные успехи в мореходстве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Don’t Panic".

О высоком уровне развития цивилизации древнего Крита свидетельствуют в первую очередь их успехи в мореходстве. Уже в те времена корабли минойцев были оборудованы антикитерскими механизмами, которые использовались для расчета движения небесных тел и помогали мореплавателям определять местонахождения корабля.

Представители этой древней культуры прославились также монументальным строительством и архитектурой – в частности, дворцами-крепостями, оснащенными канализацией. Они умели плавить металлы и проводили необходимые исчисления для постройки металлических сооружений, активно применяли письменность, торговали с Египтом. Уровень развития цивилизации Древнего Крита был очень высок для того времени.

Минойская цивилизация исчезла внезапно. Причиной стало извержение вулкана на острове Фира, которое вызвало землетрясения и цунами. Развитое общество пришло в упадок, а через некоторое время на Крит высадились захватчики с континента. На протяжении 400 лет на остров Крит пришел хаос, который историки называют Греческими темными веками.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые выяснили детали о мощнейшем оружии вымершей цивилизации ацтеков.