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Ученые показали подробную карту замерзшего континента под Антарктидой

четверг, 19 декабря 2019, 22:58
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Ученые уточнили границы и высоту материка под льдами Антарктиды.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Nature Geoscience.

Эксперты сделали новое картографическое открытие, которое показало горы, долины и каньоны, скрытые под льдами Антарктиды. Также благодаря этому можно составить прогноз будущей потери льда.

Замерзший южный континент может выглядеть довольно плоским и безликим сверху. Но под ледяным слоем, который накапливался в течение многих веков, существует древний континент, который очень схож по строению с нашими основными материками. И эта текстура оказывается очень важной для предсказания того, как и когда лед будет таять и какие области льда наиболее уязвимы при потеплении.

Новая карта НАСА, названная BedMachine Antarctica, сочетает в себе измерения движения льда, сейсмические измерения, чтобы создать наиболее детальную карту материка, скрытого подо льдами Антарктики.

"Используя BedMachine для увеличения масштаба отдельных секторов Антарктики, вы обнаружите важные детали, такие как выпуклости и впадины подо льдом, которые могут ускорить, замедлить или даже остановить отступление ледников", - сказал Матье Морлигем, ученый, изучающий систему Земли в Университете Калифорния, ведущий автор новой статьи.

Как сообщал "Апостроф", на востоке Антарктиды произошло ЧП: от ледника Эймери откололся самый большой за 50 лет айсберг, вес которого около 315 млрд тонн.

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