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От Антарктиды откололся огромнейший айсберг: фото со спутников

понедельник, 30 сентября 2019, 23:45
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На востоке Антарктиды произошло ЧП: от ледника Эймери откололся самый большой за 50 лет айсберг, вес которого около 315 млрд тонн.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что новый айсберг получил название D28, площадь его поверхности — 1636 кв. км, а толщина — около 210 м. В 1960-х годах от Эймери откололся айсберг еще больше — площадью 9000 кв. км.

Профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса еще в 2002 году заявила, что от этой части шельфового ледника отколется большой айсберг в 2010-2015 годах.

При этом, по ее словам, образование D28 не надо связывать с изменениями климата. Как отмечает издание, понадобится несколько лет на то, чтобы D28 распался на части и растаял.

Как сообщал "Апостроф", ранее от Антарктиды уже откалывался огромный ледник, который оказался одним из самых гигантских айсбергов в мире.

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