В Украине нашли "золото скифов", которому более 2,5 тыс. лет: видео

В археологическом музее города Харькова впервые показали золотую скифскую диадему, возраст которой более 2,5 тысяч лет.

Об этом сообщили в сюжете ТСН, опубликованном на Youtube.

Скифское золото было обнаружено археологами летом 2019 года на Бельском городище в Полтавской области. В одном из курганов была найдена золотая диадема, которая пролежало сотни лет, но сохранилось идеально. Уникальным артефактом называют также найденную здесь бусину в виде жука-скарабея, которая, очевидно, попала к скифам из Египта.





Кроме этих уникальных находок, в археологическом музее представили золотые украшения, глиняную посуду, фрагменты одежды и оружия, которым более двух с половиной тысяч лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа ученых из Днепра завершила исследование северной стороны Анновского месторождения в Кривом Роге, где расположены древние скифские курганы. При раскопках были обнаружены фрагменты скелетов, остатки глиняной посуды и предметов быта.