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Ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине: фото

четверг, 26 декабря 2019, 18:06
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В Великобритании эксперты по реставрации обнаружили на средневековой картине по мотивам истории об обезглавливании Иоанна Крестителя еще одну картину – на тему рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Об этом сообщается в публикациибританского Нортумбрийского университета в Ньюкасле.

Так, сотрудники университета в рамках подготовки 400-летней картины к реставрации сделали ее рентгеновский снимок, чтобы определить состояние краски. На нем обнаружились контуры еще одной работы. Реставраторы опознали в них ребенка с ореолом над головой, стоящих на коленях перед ним ангелов и ясли на заднем плане. Также на картине проявилась и фигура волхвов, которая была изображена в распространенном стиле для рождественских сцен.

"Тогда мы поняли, что на картине есть нечто большее, чем предполагалось", – заявил старший художественный консерватор Ники Гримальди.

Картина является частью коллекции музея Боуза в северо-восточной Англии. Она была натянута на панель из дерева, и по мнению экспертов, являлась фрагментом крупного алтаря.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые показали воссозданный с помощью сохраненных данных образ святого Николая и показали его предположительное фото.

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