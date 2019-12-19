Как на самом деле выглядел святой Николай: ученые показали интересные фото

В день святого Николая 19 декабря в сети показали настоящий его образ, который ранее воссоздали ученые.

Об этом сообщает FaceNews.ua.

Группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Джона Мура создала трехмерный портрет святого Николая, который называют самым реалистичным и точным.

Для воссоздания образа святого ученые использовали антропометрические и исторические данные, применили специальную технологию реставрации лицевых костей и тканей и трехмерную интерактивную технологию.

При реконструкции лица были привлечены все скелетные останки и исторические свидетельства, полученные из имеющихся на сегодня источников. Исследователям даже удалось воссоздать сломанный нос святого Николая, который после заживления сохранил легкую асимметричность.

К слову, британские ученые из Оксфордского университета предполагают, что фрагмент тазовой кости, который оказался в их распоряжении, вполне может принадлежать Николаю Чудотворцу.

Отметим, что внешность святого Николая ученые восстановили уже давно, но снова решили напомнить это к празднику.

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