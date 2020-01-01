Ученые разгадали тайну загадочного явления вблизи Земли

Ученые обнаружили гигантское свечение поблизости с пульсаром Геминга, находящимся в сравнительной близости от Земли.

Об этом сообщает Science Alert.

Звезда, если бы ее можно было увидеть невооруженным глазом, в 40 раз больше за диск полной Луны. Она излучает энергию в 10 миллиардов электронвольт, занимающее видимую область на небе в 20 градусов (сравнимо с размерами Большого ковша).

Гало порождается частицами низкой энергии, которые уходят от пульсара и испускают гамма-излучение. Это соответствует результатам наблюдения гамма-обсерватории HAWC в Мексике.

Пульсар Геминга расположен в 800 световых годах от Земли, что делает его самым близким к Солнечной системе пульсаром. Он был обнаружен еще в 1972 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из университета Вилланова (США) утверждают, что одна из самых ярких звезд на небе – α Ориона или Бетельгейзе готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.