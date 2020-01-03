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Ученые обнаружили на Земле удивительный минерал, прилетевший из космоса

пятница, 03 января 2020, 02:03
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Ученые обнаружили на Земле удивительный минерал, который прилетел из космоса - он был в метеорите Wedderburn.

Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, минерал эдскоттит выявили в метеорите, который нашли в Австралии в 1951 году. Он являет собой редкую железо-карбидную форму, которая ранее не встречалась в природе.

Планетолог Джеффри Боннинг из Австралийского национального университета предполагает, что минерал мог образоваться в горячем ядре древней планеты. Вероятно, она пережила мощное столкновение, после чего разлетелась по Вселенной множеством мелких осколков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в горах Махонджва в Южной Африке, в вулканических отложениях возрастом более трех миллиардов лет, были обнаружены частицы внеземного органического вещества.

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