Найдены новые доказательства космического происхождения жизни на Земле

В горах Махонджва в Южной Африке, в вулканических отложениях возрастом более трех миллиардов лет, были обнаружены частицы внеземного органического вещества.

Об этом сообщает Sciencealert.

"Это впервые, когда мы нашли фактические доказательства наличия внеземного углерода в земных породах", - пояснил астробиолог Фрэнсис Уестолл из Национального центра научных исследований Франции.

По словам ученых, открытие в Южной Африке может послужить подтверждением теории, что вместе с метеоритами на Землю могли быть занесены отдельные органические формы.

Так, в вулканическом месторождении Josefsdal Chert исследователи обнаружили слой породы толщиной 2 миллиметра, отличающийся двумя аномальными признаками. Анализ показал, что 3,3 миллиарда лет назад порода содержала два органических вещества, с большой вероятностью, неземного происхождения.

По заверениям ученых, в Африке найдены самые старые образцы космического материала из всех когда-либо найденных на Земле. Одна из химических сигнатур напомнила ту, что встречается во фрагментах древних метеоритов с органическими соединениями, другая – сочетание никеля, хрома и железа – является нехарактерной смесью для пород и ученые предполагают ее "космические" корни.

"Трудно представить себе катаклизм, который оставил бы как органическое вещество, так и частные минералы в таком тонком осадочном слое", - отметили ученые.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые NASA рассказали о новых данных относительно океанов в Солнечной системе, которые были получены при помощи космического телескопа Hubble и зонда Cassini.