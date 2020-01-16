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Ученые показали фантастические фото Юпитера и луны Сатурна

четверг, 16 января 2020, 01:15
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Астрономы NASA показали замерзшую поверхность луны Сатурна - Энцелада.

Фотографии опубликовали в Instagram-странице.

На снимке поверхности Энцелада видно, что она покрыта ярко-белой коркой льда. Ученые отмечают, что спутник частично можно сравнить с Землей, правда его ширина всего 500 километров.

На поверхности Энцелада много жидкой соленой воды и простых органических материалов. А в обширном океане под ледяной корой много гидротермальных жерл.

Также в сети опубликовали изображение растущей серповидной Луны, когда она находилась на высоте 418 километров над североафриканской страной Алжир 1 января 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", под поверхностью ледяного спутника Сатурна Энцелада скрывается обширный океан, возраст которого, вероятно, составляет примерно один миллиард лет, что идеально подходит для развития в океане жизни.

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