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Ученые разгадали тайну древнего идола инков, фото

пятница, 17 января 2020, 03:10
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Исследователи раскрыли секрет древнего идола инков и узнали, что Пачакамакский идол действительно древняя статуя.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Plos one.

Как полагают ученые, идол представляет одно из главных божеств в культуре инков. Он был обнаружен в 1938 году в археологическом комплексе Пачакамак, расположенном примерно в 30 километрах к югу от перуанской столицы Лимы.

Об идоле известно из нескольких мифов и этноисторических источников 16 века. Ранее считалось, что для инков он был также создателем Земли и божеством землетрясения. Индейцы верили, что идол обладал силой оракула. В пантеоне он занимал место, подобное божеству Виракоча. Оба они известны как сыны Солнца, главного божества инков.

Международная команда исследователей во главе с Марселой Сепульведой из Университета Тарапаки (Чили) провела химический анализ знаменитого инкского идола Пачакамака. Углеродное датирование показало, что идол, вероятно, был создан между 760 и 876 годами н.э. Статуе поклонялись в течение почти 700 лет до испанского завоевания региона в 1533 году, а значит, это могли делать народы, проживавшие в Перу до инков. В тот период данную территорию населяла культура вари.

Культ Пачакамак был, очевидно, заимствован инками. Они построили вокруг идола святилище и превратили его в очень важный центр паломничества. Люди из всех регионов Анд приезжали сюда, чтобы приносить жертвы.

Теперь исследователи могут подтвердить, что идол действительно древний и что он претерпел несколько реставраций.

Кроме того, исследователи обнаружили на статуе несколько следов цветных пигментов - красного, желтого и белого. Красные узоры были нанесены киноварью. Интересно, что этого материала нет в регионе, где обнаружили идола. Ранее считалось, что рисунки на статуе были сделаны кровью.

Вероятно, киноварь откуда-то импортировалась. В естественных условиях этот материал встречается, к примеру, высоко в Андах, в 400 километрах от Пачакамака.

Как сообщал "Апостроф", исследователи из трех шведских университетов пришли к выводу, что знаменитый рунический камень из Река, расположенный около озера Веттерн в центральной части Швеции, был воздвигнут викингами в IХ веке как оберег от резкого похолодания в Скандинавии.

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