Ученые разгадали одну из самых интересных тайн викингов: фото

Исследователи из трех шведских университетов пришли к выводу, что знаменитый рунический камень из Река, расположенный около озера Веттерн в центральной части Швеции, был воздвигнут викингами в IХ веке как оберег от резкого похолодания в Скандинавии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Вокруг света".

Рунический камень из Река - один из самых известных в мире. Его пять сторон покрыты 762 рунами, однако точное значение текста остается неясным: некоторые его части отсутствуют, а отдельные руны написаны различными формами письма.

Считается, что камень был установлен как памятник мертвому сыну, и ранее ученые предполагали, что в тексте говорится о сражениях, которые происходили за сто лет до того времени, когда он был воздвигнут.

В новом исследовании, объединив методы филологии, археологии и истории религии, ученые пришли к другой интерпретации текста. По их мнению, в рунических надписях речь идет о другой битве - "между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью". Таким образом надписи являются скорее намеком на надвигающийся период экстремальной зимы, описывают беспокойство, вызванное смертью сына, и страх перед новым климатическим кризисом, подобным тому, что произошел после 536 г. н.э.

Как известно, в VІ веке из-за серии извержений вулканов средние температуры на Скандинавском полуострове понизились, а посевы были разрушены. Результатом стали голод и массовое вымирание - население здесь сократилось, как минимум, в два раза. Исследователи отмечают, что память об этих событиях была передана следующим поколениям и, возможно, даже повлияла на мифологию.

Как сообщал "Апостроф", археологи нашли в центре столицы Швеции Стокгольма под землей старинный корабль.