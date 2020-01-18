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Астрономы показали, как выглядит полярное сияние на Сатурне

суббота, 18 января 2020, 05:27
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Астрономы смогли построить наиболее детальные изображения полярных сияний на Сатурне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Geophysical Research Letters.

За возникновение полярных сияний в атмосфере Земли и других планет ответственны в основном частицы солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитным полем планеты. Заряженные частицы, захваченные магнитосферой, двигаются вдоль силовых линий магнитного поля, достигают полюсов, где проникают в более глубокие и плотные слои атмосферы. Здесь они сталкиваются с молекулами и атомами газов атмосферы, передавая им энергию. Возбужденные молекулы переизлучают ее в виде квантов света. Сияния можно обнаружить и в полярных регионах газовых гигантов, в частности Сатурна, где они наблюдаются только в ультрафиолетовом диапазоне.

Группа астрономов во главе с Александром Бадером опубликовала результаты анализа данных, собранных межпланетной станцией "Кассини" во время близких пролетов рядом с планетой, в рамках "Большого финала" своей миссии. Аппарату удалось при помощи своих камер получить наиболее детализированные изображения полярных сияний на Сатурне на сегодняшний день и проследить их динамику. В частности, выяснилось, что форма главной дуги может быть как относительно гладкой, так и рифленой, в зависимости от текущего состояния магнитосферы, которая может быть как спокойной, так и возмущенной. За диффузное свечение, окружающее самые яркие области сияний, ответственны потоки энергетических электронов из экваториальной плоскости, которые проникают в атмосферу Сатурна. На сумеречной стороне планеты наблюдалось множество маленьких дуг и сгустков, которые не могут быть объяснены в рамках существующей динамической модели сияний на Сатурне.

Данные, собранные бортовыми детекторами станции, позволили ученым сделать вывод о существовании сильных электрических полей, которые ускоряют попадание электронов в атмосферу, при этом энергии заряженных частиц, вызывающих сияния на Сатурне, гораздо больше, чем в случае полярных сияний на Земле. Тем не менее, основные физические механизмы, ответственные за создание сияний на Земле, Сатурне и Юпитере, очень похожи.

Как сообщал "Апостроф", астрономы NASA показали замерзшую поверхность луны Сатурна - Энцелада.

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