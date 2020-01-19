Над Украиной пролетели десятки спутников Маска, карта

В ночь на воскресенье, 19 января, над Украиной пролетели десятки спутников американской компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, которые участвуют в проекте Starlink.

Об этом сообщает "Думская".

По словам Маска, данные спутники будут поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко всемирной сети на всей территории планеты.

Стоит отметить, что тестовую группу из 60 спутников компания Маска запустила на орбиту Земли 23 мая 2019 года. Второй запуск состоялся 7 января этого года. Сейчас в космосе находится уже 120 аппаратов, вращающихся вокруг нашей Земли на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.

Как сообщал "Апостроф", ранее американский предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер, миллиардер и руководитель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристическим дизайном - Cybertruck.