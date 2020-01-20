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Ученые показали невероятный "танец" двух атомов на видео

понедельник, 20 января 2020, 01:15
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Международной команде ученых удалось снять на камеру процесс соединения и разъединения мельчайших частиц химического элемента - атомов.

Об этом пишет Inverse.

На 18-секундном видео заметно, как два атома "танцуют" внутри углеродных нанотрубок (1-2 нм в диаметре). Они поочередно соединяются и разъединяются.

Для того, чтобы снять "танец" атомов ученые использовали специальный просвечивающий микроскоп, который пропускает через ультратонкий образец материала пучок электронов и, таким образом, получает его изображение.

Электронный луч служил не только для фиксации движения атомов, а и мягко толкал атомы, заставляя их двигаться, а не находиться в статическом положении.

Ученые подчеркивают, что до сих пор еще никому не удавалось снять на видео процесс соединения и разъединения двух атомов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что астрономы смогли построить наиболее детальные изображения полярных сияний на Сатурне.

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