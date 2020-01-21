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Вулканы ни при чем: названа точная причина гибели динозавров

вторник, 21 января 2020, 04:10
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Вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры, но не стала причиной массового вымирания динозавров.

К таким выводам пришли палеоклиматологи Йельского университета (США).

Существует версия, что причиной массового вымирания видов, в том числе динозавров, стал не только огромный астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад, но и массовые извержения вулканов в регионе Деканские траппы (сейчас это территория Индии).

Исследователи Йельского университета попытались установить точное время масштабных выбросов вулканического газа. После сравнения глобального изменение температуры и данных анализа изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, оказалось, что большая часть углекислого газа попала в атмосферу задолго до удара метеорита.

Вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса и привела к миграции видов к Северному и Южному полюсам. Однако, по мнению ученых, динозавры вернулись задолго до столкновения с астероидом, который и стал главной причиной массового вымирания — исчезновению 75 процентов живого мира.

Образцы грунта, взятого из древнейшего кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, свидетельствуют, что астероид диаметром в десять километров, влетевший в атмосферу Земли на скорости почти 25 километров в секунду, мог создать взрыв такой мощности, с которой не сравнится мировой запас ядерного оружия.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили в запасниках музея в штате Висконсин, США, среди окаменелостей, самый древний вид из паукообразных - скорпиона возрастом 430 млн лет.

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