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Четвертая "ветвь" человечества: ученые сделали невероятное открытие в Африке

вторник, 28 января 2020, 03:10
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В Африке нашли человеческие останки, свидетельствующие о существовании так называемой четвертой ветви человечества.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Популярную механику".

Палеогенетик из Гарвардского университета США Дэвид Рейч изучил остатки 18 древних жителей Африки, недавно найденных в пещере Шум Лаку на западе Камеруна. Их кости, чей возраст составлял 8 тысяч и 3 тысячи лет, были найдены в слоях, связанных с концом каменного и бронзового века.

Ученому удалось установить, что остатки ДНК, пригодные для восстановления фрагментов полного генома, присутствовали в достаточном количестве в костях сразу четырех древних камерунцев. Все они, как отмечают генетики, были детьми, чей возраст составлял от 4 до 15 лет. Один из скелетов принадлежал четырехлетней девочке, а остальные три - мальчикам.

Исследования установили, что жители пещеры Шум Лаку были прямыми предками или даже близкими родственниками современных представителей народа банту. Они были ближе к охотникам-собирателям, живущим сегодня в Центральной и Восточной Африке, чем к народам, населяющим Камерун. Это свидетельствует о том, что человечество очень быстро разделилось сразу на четыре больших ветви после появления первых Homo sapiens.

Как информировал "Апостроф" ранее, ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицированн после смерти.

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