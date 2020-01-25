RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

03:26
Мумия заговорила: ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца, аудио
02:19
Дворец "русского мира": в сети показали свежие фото и видео из Донецка
01:27
Археологи нашли в Италии древнюю гробницу, полную сокровищ: фото
00:22
В Днепре ревнивец хладнокровно убил женщину: фото

24 января

22:20
Разведение войск на Донбассе: названы три новые участка
21:43
В Европе поймали одного из главных подозреваемых в убийстве Гандзюк
20:55
Массовое убийство в Германии: в полиции раскрыли детали жуткой трагедии
20:10
Вечер перестал быть скучным: в сети волна гнева из-за закрытия метро в центре Киева
19:36
В Донецке слышны звуки выстрелов: опубликованы видео очевидцев
19:00
Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику
18:55
Боится Гааги: в чем суть реформ Путина и куда они приведут Россию
18:30
В Украине зафиксированы первые подозрения на смертельный коронавирус
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мумия заговорила: ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца, аудио

суббота, 25 января 2020, 03:26
переглянути новину українською

Ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицирован после смерти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Международная команда исследователей из Лондонского университета, Йоркского университета, музеев и галерей Лидса, Лондонского королевского холлоуэйского колледжа сымитировали голос 3000-летней давности. Для этого были использованы медицинские сканеры, технология 3D-печати и электронная гортань. Вся эта техника позволила воссоздать один звук - нечто среднее между гласными в английских словах "bed" и "bad".

Отмечают, что зловещий тон может быть не полностью похож на голос Несьямуна, поскольку за 3000 лет его язык потерял большую часть своей массы.

"Мы воссоздали верный звук, исходя из нынешнего состояния мумии, но мы не ожидаем точного соответствия речи, учитывая плохое состояние языка", - сказал соавтор исследования Дэвид М. Говард.

Авторы работы отмечают и то, что только одной модели недостаточно для синтеза целых слов или предложений. Однако первый шаг в этом направлении уже сделан.

Что касается самого Несьямуна, то его статус был определен по надписям, найденным на саркофаге в усыпальнице. Именно эти тексты позволили установить, что он был не только египетским жрецом, но и писцом. Вероятно, ритуальной обязанностью Несьямуна в храме было пение и беседы с богами.

Например, одна из надписей на его гробу выражает "желание видеть и обращаться к богам, как он это делал в своей трудовой жизни. Теперь он может обратиться ко всем нам".

"Нет ничего более личного, чем чей-то голос. Услышать голос из столь давних времен - это опыт незабываемый. Благодаря новому методу такие исторические персонажи, как Несьямун, оживают. Этот метод может быть использован, чтобы помочь людям лучше изучить историческое наследие", - поделился соавтор исследования Джон Скофилд, археолог из Йоркского университета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Египте вблизи города Луксор археологи нашли 20 древних деревянных саркофагов, в которых, вероятно, похоронены священники.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: