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Ученые обнаружили новую угрозу для климата на Земле

вторник, 28 января 2020, 04:15
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Международная группа ученых обнаружила серьезную угрозу для климата Земли.

Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что в атмосфере Земли повышается уровень мощного парникового газа - трифторметана, несмотря на то, что в 2017 году его производство якобы почти полностью было устранено.

Этот газ почти не имеет промышленного применения, но он образуется в результате производства другого химического вещества, широко используемого в системах охлаждения в развивающихся странах.

В 2015 году Индия и Китай, на которые приходится основной вклад газа, заявили о намерении сократить выбросы, а в 2017 году правительства этих стран сообщили, что практически полностью устранили их.

Ученые ожидали, что в период с 2015 по 2017 год концентрация газа в атмосфере Земли начнет уменьшаться. Однако новое исследование показало, что содержание газа на самом деле увеличилось, достигнув рекордных уровней в 2018 году.

По мнению исследователей, причиной повышения могут быть выбросы в Китае и Индии, которые на самом деле не так успешно выполнили программу по ликвидации трифторметана, как они сообщали.

Одна тонна выбросов трифторметана эквивалентна выбросу более 12 тысяч тонн углекислого газа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала тревожный прогноз для Украины из-за изменения климата.

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