Ученые обнаружили новую угрозу для климата на Земле

Международная группа ученых обнаружила серьезную угрозу для климата Земли.

Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что в атмосфере Земли повышается уровень мощного парникового газа - трифторметана, несмотря на то, что в 2017 году его производство якобы почти полностью было устранено.

Этот газ почти не имеет промышленного применения, но он образуется в результате производства другого химического вещества, широко используемого в системах охлаждения в развивающихся странах.

В 2015 году Индия и Китай, на которые приходится основной вклад газа, заявили о намерении сократить выбросы, а в 2017 году правительства этих стран сообщили, что практически полностью устранили их.

Ученые ожидали, что в период с 2015 по 2017 год концентрация газа в атмосфере Земли начнет уменьшаться. Однако новое исследование показало, что содержание газа на самом деле увеличилось, достигнув рекордных уровней в 2018 году.

По мнению исследователей, причиной повышения могут быть выбросы в Китае и Индии, которые на самом деле не так успешно выполнили программу по ликвидации трифторметана, как они сообщали.

Одна тонна выбросов трифторметана эквивалентна выбросу более 12 тысяч тонн углекислого газа.

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