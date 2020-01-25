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Археологи нашли в Италии древнюю гробницу, полную сокровищ: фото

суббота, 25 января 2020, 01:27
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Археологи в Италии нашли роскошную гробницу железного века, в которой находилось множество оружия, украшений и колесница.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Live Science.

Раскопки проводила группа во главе с Федерикой Боски из Университета Болоньи в центральной части страны в долине реки Невола. А находку обнаружили благодаря помощи аэрофотосъемки. Ученые с воздуха обследовала участок земли в городе Коринальдо, который местные власти выделили под строительство спортивного комплекса.

С высоты птичьего полета были замечены остатки больших круглых рвов. Ученым это показалось странным. Дальнейшие исследования они проводили уже на земле. Так, археологи измерили электромагнитное поле на различных участках и обнаружили подземную аномалию. А магнитная съемка подтвердила, что под поверхностью находится множество металлических предметов.

Под землей нашли гробницу, полную древних сокровищ. Размеры самой усыпальницы были небольшие - 3,2 на 2,8 метра. Однако ее окружал круглый ров шириной 30 метров. Кроме того, над захоронением был насыпан земляной курган.

В усыпальнице ученые нашли множество различного оружия и предметов из железа и бронзы. В частности, был найден бронзовый воинский шлем, бронзовое ведро, известное как ситула, и остатки колесницы.

Останков людей в гробнице ученые не нашли, поэтому личность владельца захоронения остается тайной. Судя по количеству и роскоши погребальных предметов, это был человек очень высокого социального статуса. Археологи даже назвали гробницу "княжеской".

Пока не установлено, когда именно из усыпальницы и по какой причине исчезли человеческие останки. Версию о грабителях могил исследователи отмели, поскольку сокровища остались нетронутыми.

Возможно, тело было похоронено в верхней части кургана. В этом случае кости за прошедшие тысячелетия могли быть вывернуты из земли, раздроблены и выброшены в ходе вспашки - данный участок на протяжении многих веков традиционно использовался для сельского хозяйства.

Гробница датируется VII веком до нашей эры, то есть ей около 2600 лет. Вероятно, она принадлежала культуре Пичени - общине людей железного века, которые населяли Адриатическое побережье Италии. Об этих людях известно, что они были очень воинственными. В 268 году до нашей эры Рим аннексировал их земли.

Возможно, гробница принадлежала военачальнику Пичени. На это указывает наличие в захоронении колесницы и большого количества оружия.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

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