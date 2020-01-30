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Археологи обнаружили неожиданную находку на дне реки в Польше

четверг, 30 января 2020, 08:33
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В Польше в реке Висла археологи обнаружили остатки большого грузового корабля, который затонул несколько сотен лет назад.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Nauka w Polsce.

Исследование провели члены Общества археологов будущего при поддержке Варшавского университета. Они обследовали дно реки на протяжении нескольких километров. Им удалось там найти несколько затонувших кораблей. Один из них отличается огромными размерами, к тому же он хорошо сохранился.

"Вероятно, это была шкута - большое деревянное грузовое плоскодонное парусно-гребное судно. Такой тип судов широко использовался с XIV до XVIII века. Длина затонувшего корабля составляла 37 метров, а ширина - шесть метров", - сказал руководитель проекта, подводный археолог Артур Брзошка.

Исследование затрудняют два фактора: мутная вода и быстрое течение в месте крушения. По словам археологов, видимость под водой не превышает 10-20 см. Поэтому археологам пока не удалось найти предметы, которые могли бы быть связаны с этим судном, например, товары, которые на нем перевозили.

"Впрочем, не думаю, что мы можем на многое рассчитывать. На мой взгляд, шкута, скорее всего, перевозила зерно в Гданьск. Такой груз не имел ни шанса на сохранение", - отметил Брзошка.

По его словам, суда типа "шкута" для Польши являются крайне редкой находкой. Один из таких кораблей был найден в 2018 году в городе Черске. На сегодняшний день он считается наиболее сохранившимся. Однако вновь найденное судно способно занять его место.

Установить точный возраст найденного корабля пока невозможно. Однако ученые говорят, что ранее на этом же участке реки были найдены два потерпевших крушение корабля XVI и XIX веков. Тип первого из этих судов определить не удалось. А второе было баржей, предназначенной для плавания по каналам и рекам.

К слову, в ходе исследования подводные археологи также обнаружили остатки моста, построенного немцами в годы Второй мировой войны.

Как сообщал "Апостроф", во Франции во время раскопок на территории Восточной Галлии нашли древнейшие в данном регионе следы присутствия человека. Выяснилось, что люди здесь были около 9600 года до нашей эры.

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