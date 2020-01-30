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Небо озарила сине-зеленая вспышка: появилось фото падения в Англии космического "пришельца"

четверг, 30 января 2020, 17:58
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Британский фотограф Крис Смолл зафиксировал пролетающий метеор необычного цвета в небе на северо-востоке Корнуолла в Англии.

Снимок небольшого астероида, который вошел в атмосферу планеты 21 января 2020 года и сгорел, немного не долетев до поверхности, опубликован на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA).

По словам фотографа, который давно снимает ночное небо, зрелище, которое он наблюдал в ночном небе, было необычным. "На несколько секунд все побережье было освещено почти так же ярко, как днем. Там были красивые зеленые и синие цвета", - сообщил он.

Астрономы пояснили, что красочный эффект был вызван свойствами земной атмосферы, из-за которых, в частности, возникают полярные сияния. Проанализировали снимок Смолла, они пришли к выводу, что в первоначальном состоянии космический "пришелец" мог иметь размеры от нескольких десятков сантиметров до одного метра.

Этот метеор наблюдали еще как минимум четыре человека, которые сообщили об этом явлении специалистам.

По данным ESA, ежедневно на Землю падает около 54 тонн внеземного материала, включая межпланетную пыль, метеориты и астероиды.

Как ранее сообщал "Апостроф", на территории Лаоса специалисты нашли следы гигантского 20-километрового кратера, который возник около 780 тысяч лет назад в результате падения крупного астероида.

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