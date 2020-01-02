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В Азии нашли следы астероида, рухнувшего на Землю 780 тысяч лет назад

четверг, 02 января 2020, 05:15
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На территории Лаоса специалисты нашли следы гигантского двадцатикилометрового кратера, который возник около 780 тысяч лет назад в результате падения крупного астероида.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS.

Открытие новых кратеров – большое событие для геологов, поскольку поверхность Земли постоянно меняется и на планет почти нет следов падения самых крупных астероидов, способных уничтожить жизнь. Это мешает ученым понять, как падения космических тел могли влиять на формирование и эволюцию жизни, а также как часто это происходило.

В конце 1930-х годов на берегах Австралии и стран Юго-Восточной Азии обнаружили отложения из так называемых тектитов − каплеобразных камней, возникающих предположительно в результате падения крупных астероидов. Залежи подобных осколков пород, выброшенных с поверхности Земли после удара метеорита, были впоследствии найдены по всей Евразии. В общей сложности они покрывают от 10 до 30% от общей площади планеты.

Десятилетия поисков не помогли геологам выяснить, где именно упал "прародитель" этих залежей и какими размерами обладал. Установлена лишь примерная дата падения астероида − 780 тысяч лет назад, а также около 20 мест, которые подходят на роль кратера.

Профессор геохронологии из Университета штата Висконсин Брэд Сингер и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, воспользовавшись подсказками из космоса. Они не стали проводить раскопки или искать частично стершиеся следы кратеров, а проанализировали то, как распределены гравитационные аномалии по территории Азии.

Формирование кратера и заполнение легкими осадочными или тяжелыми вулканическими горными породами должно было породить особые искажения в гравитационном поле Земли. Руководствуясь этой идеей, ученые начали искать подобные аномалии и изучать состав пород на их территории. Поиски указали на существование кратера диаметром примерно в 20 километров на юге Лаоса, на территории плато Болавен, заполненного лавой и обломками осадочных пород.

Анализ его содержимого показал, что он состоит из тех же минералов, что и тектиты, а неподалеку от кратера ученые обнаружили следы пород, деформировавшихся в результате мощного удара.

Геологи полагают, что дальнейшее изучение кратера поможет выяснить, какими размерами обладал породивший его астероид, а также с какой скоростью и под каким углом он упал на Землю. Все это впервые позволит точно оценить роль падения небесного тела в расселении древних прямоходящих людей (Homo erectus) по Азии, чьи древнейшие останки относятся к той же эпохе, что и катастрофа.

Как ранее сообщал "Апостроф", космическое агентство США NASA отправит миссию на "золотой" астероид Главного пояса, известный как (16) Психея, в 2022 году.

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