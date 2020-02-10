Украинские ученые открыли неизвестных науке животных: опубликовано видео

В Харьковском национальном университете имени Каразина заявили об открытии ранее неизвестных науке видов живых существ, среди которых - пиявка из Антарктиды и ракообразные, обитающие на Харьковщине.

Видео с презентации, которую провели харьковские ученые, опубликовано на канале "ObjectivTv" на видеохостинге YouTube.

Среди новых видов животных, которых представили на презентации, была пиявка, которую раньше находили украинские промышленные рыболовецкие экспедиции у побережья Антарктиды на выловленной рыбе. Харьковские ученые пока не дали собственного названия этому животному, но обещают, что оно будет патриотичным.





Кроме того, в ледяных водах у побережья Антарктиды было найдено неизвестное паразитическое ракообразное, которое принадлежит к так называемым копеподам. Своей формой животное напоминает сердце и имеет все признаки ракообразных животных.

Неизвестные науке раки были зафиксированы также в Харьковской области. Сотрудник кафедры зоологии и экологии животных ХНУ им. В.Н. Каразина Сергей Сидоровський во время экспедиции обнаружил животное, история которой насчитывает несколько тысяч лет.

"Вид можно встретить с марта по конец апреля во временных водоемах, где есть какая-то высшая растительность которыми он и питается", - заметил он.

Ученым понадобилось несколько лет, чтобы доказать, что упомянутые виды животных ранее были неизвестны науке.

Как сообщал "Апостроф", международная команда вирусологов обнаружила в Бразилии новый вирус, у которого более 90% генов до сих пор были неизвестны науке.