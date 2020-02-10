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Ученые обнаружили новый вирус странного происхождения: что известно

понедельник, 10 февраля 2020, 19:09
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Международная команда вирусологов обнаружила в Бразилии новый вирус, у которого более 90% генов до сих пор были неизвестны науке.

Об этом сообщает научное издание Science Alert.

Загадочный вирус был извлечен из искусственного озера Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Он получил название яравирус — в честь владычицы водной стихии Иари, известной по мифологии местных индейцев. Как отмечают ученые, геном вируса чрезвычайно необычен, более 90 процентов генов яравируса не были описаны ранее.

Как отметили ученые, вирус является "новой линией амебного вируса со странным происхождением". О его опасности для здоровья и жизни людей не сообщается.

Чем опасны штаммы гриппа, которыми заражаются украинцы в этом сезоне, и как отразить атаку вируса, читайте в материале "Апострофа": Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

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