Ученые открыли гигантского "жнеца смерти", жившего миллионы лет назад: фото

Ученые Университета Калгари в Канаде заявили об открытии нового вида динозавров, который жил на территории современной Канады около 80 млн лет назад.

Об этом сообщает AFP.

Такие динозавры могли достигать около 8 метров в длину, у них был удлиненный и скругленный рот — как у более примитивных тираннозавров, живших на юге современной территории США.

Новый вид назвали Thanatotheristes degrootorum — в переводе с греческого это означает "жнец смерти".

"Мы выбрали имя, которое олицетворяет то, кем этот динозавр был на территории современной Канады как единственный известный на сегодня хищник своего времени", - объяснил название Дарла Зеленицкий, доцент Университета Калгари.

Тираннозавры, которых в английском языке называют сокращенно T-Rex, жили на Земле где-то 66 млн лет назад. Новый вид (который сокращенно называют "Thanatos") датируется по крайней мере 79 млн лет назад.

Открытие совершил аспирант Университета Калгари Джаред Ворис. Это первые останки динозавра, найденные в Канаде за последние 50 лет.

Как сообщал "Апостроф", немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие.