RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

02:28
Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальное фото
01:22
Африку атаковали опустошительные полчища саранчи: фото и видео
00:40
В США показали новый Boeing 777X: видео первого полета
00:20
Автомобиль перевернулся на крышу: в Киеве произошло ДТП с несколькими погибшими, видео
00:00
Появились новые детали и фото смертельного ЧП с молодым парнем в Киеве, реакция сети

25 января

23:33
Стало известно о важном нововведении в "Борисполе" из-за коронавируса в Китае
22:27
В Киеве реконструировали бой за завод "Арсенал": эксклюзивные фото
22:06
Будет по-весеннему тепло: появился актуальный прогноз погоды на начало недели в Украине
21:16
Вылетел в кювет вверх колесами: под Херсоном произошло ДТП, много пострадавших
19:07
Эффектно, точно, молниеносно: появилось видео зрелищных соревнований ВСУ
19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:45
Под стать боссу: суд принял важное решение по охраннику Кивы, напавшему с ножом на официантку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальное фото

воскресенье, 26 января 2020, 02:28
переглянути новину українською

Немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие. Выяснилось, что их потомство вылуплялось так же, как у птиц в наши дни.

О своей работе ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Integrative Organismal Biology.

Данное семейство динозавров существовало между 90 и 66 миллионами лет назад. Они были похожи на птиц, а потомство высиживали в гнездах.

Несмотря на то, что яйца динозавров давно окаменели, их содержимое помогли рассмотреть мощные источники нейтронов в центре MLZ под Мюнхеном.

Палеонтологи сумели доказать, что динозавры высиживали яйца, несмотря на свой огромный вес. Овирапторозаврам удалось не разбивать яйца благодаря причудливой кладке.

Также ученые смогли доказать, что потомство таких динозавров появлялось одновременно, что делает их еще более похожими на современных птиц.

Как сообщал "Апостроф", вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры, но не стала причиной массового вымирания динозавров.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б"

Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: