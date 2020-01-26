Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальное фото

Немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие. Выяснилось, что их потомство вылуплялось так же, как у птиц в наши дни.

О своей работе ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Integrative Organismal Biology.

Данное семейство динозавров существовало между 90 и 66 миллионами лет назад. Они были похожи на птиц, а потомство высиживали в гнездах.

Несмотря на то, что яйца динозавров давно окаменели, их содержимое помогли рассмотреть мощные источники нейтронов в центре MLZ под Мюнхеном.

Палеонтологи сумели доказать, что динозавры высиживали яйца, несмотря на свой огромный вес. Овирапторозаврам удалось не разбивать яйца благодаря причудливой кладке.

Также ученые смогли доказать, что потомство таких динозавров появлялось одновременно, что делает их еще более похожими на современных птиц.

Как сообщал "Апостроф", вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры, но не стала причиной массового вымирания динозавров.