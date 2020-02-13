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Легенда оказалась правдой: ученые сделали интересное заявление про древний "конец света"

четверг, 13 февраля 2020, 02:26
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Геологи провели исследование древних базальтовых слоев на территории Австралии и установили, что описанное в устных преданиях коренных жителей, "создавшее мир" извержение вулкана 36 тысяч лет назад действительно происходило.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Geology.

Согласно последним исследованиям человек появился на территории современной Австралии около 65 тысяч лет назад. Однако археологи практически не находили там керамических артефактов и остатков сооружений возрастом более 10 тысяч лет.

В то же время существуют устные предания коренных народов, описанные в которых события уходят корнями в глубокую древность. Одним из них является легенда народа гундитьмара. Она описывает сотворение мира, причем легенда описывает события, якобы произошедшие 36 тысяч лет назад.

Согласно верованиям аборигенов, бог-творец по имени Будж-Бим создал окружающий мир из потоков своей крови и вырывающихся изо рта зубов. В красочном древнем описании ученые заподозрили извержение вулкана.

Проведенное в предыдущие годы радиоуглеродное датирование показало, что на юго-востоке Австралии имеется более 400 кратеров, потенциальных эпицентров древних извержений в течение последних 100 тысяч лет. Возраст шести из них варьируется от 37 до 50 тысяч лет.

В новом исследовании геологи опирались на археологические знания, в том числе и на устные предания австралийских аборигенов. Для повторного датирования базальтовых слоев они впервые применили технологическое новшество - так называемый аргон-аргоновый метод, основанный на оценке процесса естественного радиоактивного распада изотопа калия в минералах.

Этот метод все чаще применяется при исследовании вулканов, поскольку позволяет с большой точностью определять их возраст. В данном случае геологи отправились к вулкану, который сейчас носит имя бога-творца - Будж-Бим. Раньше он именовался горой Экклса. Этот вулканический комплекс расположен в Западной Виктории.

Измерения показали, что извержение Будж-Бима произошло 36900 лет назад плюс-минус 3100 лет. Этот возраст согласуется с устными преданиями аборигенов. В пользу того, что их легенда является правдой, говорит и сделанная у подножия вулкана археологическая находка - каменный топор, застывший в окаменелом вулканическом пепле.

Кроме прочего, открытие геологов официально делает легенду народа гундитьмара одним из самых древних и долгоживущих устных преданий в мире.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые Университета Калгари в Канаде заявили об открытии нового вида динозавров, который жил на территории современной Канады около 80 млн лет назад.

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