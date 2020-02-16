Ученые раскрыли тайну опасного астероида, который пролетел мимо Земли

Ученые обсерватории Аресибо при помощи телескопа, установленного на горе Мауна-Лоа (Гавайи) заметили астероид, который оказался системой из двух отдельных космических камней.

Команда исследователей дала космическому камню название 2020 BX12, сообщает сайт astronews.ru.

Из-за размера и орбиты объект 2020 BX12 был отнесен к классу потенциально опасных астероидов. Однако свое максимальное сближение с Землей он уже совершил, оставаясь от нее на расстоянии 4,3 миллиона километров.

Этот пролет астероида мимо нашей планеты дал ученым возможность получить о нем новые сведения.

С помощью радарной станции Аресибо ученые провели наблюдения и открыли, что 2020 BX12 представляет собой двойную систему: меньший по размерам камень (диаметром 70 метров) вращается вокруг более крупного объекта, размер которого не менее 165 метров. Во время наблюдений расстояние между ними составляло примерно 360 метров.

Изучение астероидов позволяет ученым получать новую информацию о формировании Солнечной системы.

Как сообщал "Апостроф", ранее британский фотограф Крис Смолл зафиксировал пролетающий метеор необычного цвета в небе на северо-востоке Корнуолла в Англии.