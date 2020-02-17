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Ученые обнаружили загадочную черную дыру и приблизились к важной разгадке: фото

понедельник, 17 февраля 2020, 02:05
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Группа исследователей из Канады и Германии сообщила об обнаружении новой черной дыры, которая противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна и подтверждает предположение об излучении Хокинга.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Новое время".

Исследуя черные дыры, еще в 1970-х Хокинг предположил, что некоторые из этих загадочных объектов могут распадаться и испускать специфическое излучение. Это противоречило представлению Эйнштейна о самых тяжелых объектах во Вселенной, которые могут лишь поглощать все вокруг себя и не могут быть источником какого-либо излучения.

В конце 2019-го астрофизики из канадского Университета Ватерлоо и немецкого Института имени Макса Планка опубликовали исследование о вращающейся черной дыре, которую они засекли вследствие столкновения двух нейтронных звезд.

Благодаря лазерно-интерферометрической обсерватории LIGO на северо-западе США и аналогичному детектору Virgo вблизи итальянской Пизы ученые еще в 2017-м обнаружили гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд.

Напомним, нейтронные звезды появляются вследствие взрыва некоторых звезд, и являются очень плотными объектами диаметром от 10 до 20 км, масса которых приблизительно равна массе Солнца.

Изучая гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, авторы исследования засекли с помощью них "эхо" одной из черных дыр. Астрофизики считают, что это "эхо" и является излучением Хокинга.

"До недавнего обнаружения гравитационных волн, ученые не смогли экспериментально определить, испускают ли черные дыры какое-либо вещество. Если квантовый пух, который отвечает за излучение Хокинга, существует вокруг черных дыр, — гравитационные волны могут отражаться от него. Это будет создавать меньшие сигналы гравитационных волн после основного события столкновения (нейтронных звезд — ред.), подобно повторяющимся эхо-сигналам", — объясняет один из авторов открытия, астрофизик из Университета Ватерлоо Нияеш Афшорди (Niayesh Afshordi).

Под "квантовым пухом" Афшорди подразумевает определенное вещество, которое должно находиться вокруг черной дыры. Именно этот пух может быть доказательством существования гипотетического излучения Хокинга, которое якобы отражало гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые из кембриджского Института астрономии (Великобритания) с помощью космического телескопа XMM-Newton зафиксировали пульсацию "короны" сверхмассивной черной дыры в созвездии Центавра.

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