Астрономы показали, как выглядит "корона" черной дыры

Ученые из кембриджского Института астрономии (Великобритания) с помощью космического телескопа XMM-Newton зафиксировали пульсацию "короны" сверхмассивной черной дыры в созвездии Центавра.

Результаты этих исследований опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Как сказано в публикации, Уильям Эльстон из кембриджского Института астрономии и его коллеги исследовали сверхмассивную черную дыру в активном центре галактики IRAS 13224-3809, расположенной в созвездии Центавра, на расстоянии около миллиарда световых лет от Солнца.

Яркость этого переменного рентгеновского источника за считанные часы меняется в десятки раз. Такие вспышки "подсвечивают" окружающие скопления материи по тому же принципу, как летучие мыши используют ультразвук для эхолокации.

Астрономы изучают черные дыры по поведению газопылевых облаков в ее непосредственных окрестностях. Под действием мощной гравитации вещество облаков сильно ускоряется, закручивается и раскаляется, излучая в широком диапазоне волн.

Это излучение исследователи наблюдали с помощью космического телескопа XMM-Newton. Нужные данные были собраны в 2011-2016 годах, на протяжении в общей сложности 23 суток.

Сверхмассивная черная дыра, как и предполагалось, оказалась окруженной аккреционным диском газа и пыли. В центральной его части находится «корона», в которой скапливаются раскаленные до миллиардов градусов свободные электроны, создающие вспышки рентгеновского излучения.

Ученые обнаружили, что синхронно с такими вспышками меняется и размер короны.

Как сообщал "Апостроф", в NASA создали компьютерную симуляцию, показывающую, как чрезмерная сила притяжения черной дыры искажает свет и деформирует ее изображение.