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Ученые заметили в центре Галактики странные перемещения: что это может быть

понедельник, 17 февраля 2020, 20:11
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Астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили необычные движения газовых облаков вблизи центра Млечного пути, которые могут свидетельствовать о существовании там черной дыры промежуточного класса.

Исследования японских ученых были опубликованы в издании Astrophysical Journal.

Изучая движение высокоскоростных облаков газа в центре нашей галактики, астрофизики пришли к выводу, что газопылевое облако HCN-0.085-0.094 вращается вокруг объекта с расчетной массой около 10 000 солнечных масс. Однако зафиксировать этот объект, который может быть черной дырой промежуточного класса, ученым не удается.

Науке известно о черных дырах либо "мизерной" массы - как несколько десятков Солнц, либо о сверхмассивных (от 100 000 солнечных масс и выше). Преимущественно они расположены в центрах галактик. Черные дыры с массой от 1000 до 100 000 масс Солнца пока не обнаружены, и часть ученых считает, что их не существует.

Загадочный объект в этом регионе Галактики - уже пятый кандидат в промежуточные черные дыры, обнаруженный за последние годы.

Как сообщал "Апостроф", группа исследователей из Канады и Германии сообщила об обнаружении новой черной дыры, которая противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна и подтверждает предположение об излучении Хокинга.

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