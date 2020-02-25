Археологи обнаружили в древнем саркофаге тайное изображение бога: фото и видео

Группа ученых из Гарвардского университета (США) обнаружила внутри древнеегипетский саркофага, которому около 3000 лет, изображение бога солнца Ра-Хорахте и текст, посвященный божеству.

Сообщение об этом открытии опубликовано на сайте университета.

Как сказано в сообщении, археологи нашли послание случайно - во время изготовления цифровой версии саркофага. Мумию из этого гроба извлекли еще более ста лет назад, когда его перевезли из Египта.

"Мы не знали, что ожидает нас внутри. Как оказалось, там находилось изображение божества, которое скрывалось под слоем похожего на смолу материала, использовавшегося в погребальном процессе", - сообщил египтолог Питер дер Мануэльян, который руководил проектом.

Изображение божества было выполнено разными цветами. Образцы красок, смолы и тканей исследователи собрали для изучения. Также они провели трехмерное сканирование саркофага для создания компьютерной модели.

Ученые смогли прочесть расположенные рядом с изображением божества иероглифы. Надпись гласит: "Ра-Хорахте, Великий Бог, Владыка Небес".





Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе раскопок в районе города Сиди Габер египетские археологи обнаружили гигантский черный саркофаг, для извлечения которого понадобилось привлечь инженерное подразделение армии Египта.