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Ученые показали, как тает ледяная шапка в Антарктиде: впечатляющие фото

вторник, 25 февраля 2020, 01:15
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В Антарктиде в начале февраля метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений, так на базе Эсперанса на севере полуострова температура достигла 18,3 градуса Цельсия (64,9 по Фаренгейту).

Об этом сообщает сайт американского агентства NASA.

Так, были опубликованы снимки, которые показывают таяние льдов на "шапке" острова Игл. Фотографии были сделаны с помощью Оперативного наземного тепловизора (OLI) 4 и 13 февраля этого года.

Ситуацию прокомментировал гляциолог Маури Пелто. Ученый указал, что во время потепления около 1,5 кв километров снежного покрова пропитались талой водой. В то же время, 6 февраля на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров исчезло, и затем - с 6 по 11 февраля, снежный покров на острове растаял еще на 106 миллиметров.

Таким образом примерно за неделю на острове растаяла пятая часть сезонного накопления снега.

Как сообщал "Апостроф", ранее специалисты по вопросам изменения климата из Нидерландов рассказали об исследовании, которое показало усиление таяния вековых льдов в Гренландии. Вследствие этого и увеличения объемов осадков может измениться Северо-Атлантическое течение, что значительно ухудшит климат в Европе.

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