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NASA показало уникальное видео обратной стороны Луны, снятое с близкого расстояния

среда, 26 февраля 2020, 19:14
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Специалисты Национального космического агентства США (NASA) воссоздали виды обратной стороны Луны, которые открылись астронавтам миссии "Аполлон 13".

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале агентства.

Запись удалось сделать благодаря данным, собранным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.

Астронавты миссии "Аполлон 13" совершили полет над обратной стороной спутника Земли в 1970 году. Только после того, как Земля показалась с другой стороны от Луны, астронавты смогли установить связь с Центром управления полетами.

Видео создано с разрешением 4К. Ролик начинается с вида Земли, затем можно увидеть восход Солнца, а после можно различить и лунную поверхность. NASA подчеркивает также, что полет астронавтов был ускорен и не отображается в режиме реального времени.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились впечатляющие фото Марса, за минуту до того, как красная планета исчезла из поля зрения за спутником Земли - Луной.

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