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Ученые обнаружили загадочную дыру на Марсе: что известно об открытии

четверг, 05 марта 2020, 02:05
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Благодаря анализу снимков Марса, ученые обнаружили на поверхности "красной планеты" необычное отверстие.

Об этом сообщается в научном блоге NASA.

Гора Павлина, одна из высочайших гор Марса, это потухший щитовой вулкан, расположенный недалеко от марсианского экватора. На его склонах имеется несколько углублений, которые, по мнению ученых, образовались в результате тектонических подвижек, сопровождавших вулканическую активность. Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году сфотографировал поверхность горы.

На западном ее склоне было обнаружено отверстие диаметром около 35 метров, окруженное практически идеально круглым кратером. Боковое освещение подчеркивает тот факт, что ниже расположено полое пространство типа пещеры с плоским дном. Внутренний теневой угол позволяет рассчитать глубину этой пещеры от кромки отверстия до пола — около 28 метров.

Так как отверстие с кратером окружено потоками лавы, ученые предполагают, что это — одно из боковых жерл вулкана. После извержения кровля вулканической камеры, из которой излилась лава, провалилась, образовав структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

3D-анализ местности позволил ученым вычислить объем материала, который мог излиться из этого жерла. Получается, что до обрушения глубина вулканической камеры составляла не менее 90 метров.

Ученые НАСА пишут, что подобные полые структуры на поверхности Марса, внутреннее пространство которых защищено от жесткого излучения, представляют особый интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, это хорошие кандидаты на обнаружение в них марсианской жизни, а во-вторых подобные полости можно было бы использовать в качестве укрытий для космических кораблей, автоматических аппаратов, а возможно и астронавтов во время будущих пилотируемых полетов на Красную планету.

"Внутренние пещеры таких пустот относительно защищены от радиации, что делает их отличными кандидатами для поддержания жизни на Марсе. Именно к таким углублениям будут направлены космические корабли, роботы и даже межпланетные исследователи", – говорится в материале.

Правда, именно эта структура, по мнению экспертов НАСА, вряд ли подойдет для строительства в ней подземной базы, так как вход и выход из нее представляется проблематичным. К тому же неизвестно, насколько устойчива нависающая кровля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились впечатляющие фото Марса, за минуту до того, как красная планета исчезла из поля зрения за спутником Земли - Луной.

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