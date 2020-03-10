Астронавты NASA успешно вырастили в космосе съедобные растения: что это значит

Группа исследователей из Космического центра имени Кеннеди в условия космоса впервые вырастила салат, который оказался абсолютно безопасным, питательным и вкусным.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Руководитель проекта Джиоя Масса считает, что это достижение станет критически важным для астронавтов во время длительных миссий - таких, как высадка людей на Луну, которая запланирована до 2024 года, или первая пилотируемая миссия NASA на Марс, которая может отправиться в конце 2020-х годов.

Растение салата астронавты выращивали в системе Veggie, которая состоит из грунтовой подушки, LED-освещения и системы полива, которую заправляли через специальную трубку. Урожай дозревал в течение 33-56 дней, прежде чем листья сорвали, заморозили и отправили на Землю для химического и биологического анализа.

Оказалось, что выращенный в космосе салат похож по структуре на тот, который растет на Земле, а некоторые растения даже оказались богаче на калий, натрий, фосфор и цинк. Из-за того, что космические растения развивались в более теплой, влажной и закрытой системе, у них был высокий уровень бактерий, однако все они были безвредными - никакой кишечной палочки или сальмонеллы.

"Если хранить упакованную еду довольно долго, ее качество, вкусовые качества и питательность ухудшаются. Витамины деградируют. Кроме того может быть также психологическая польза от выращивания растений и ухода за за ними", - объяснила смысл выращивания овощей в космосе руководитель проекта Джиоя Масса.

Раньше самыми большими деликатесами для астронавтов были лиофилизованное мороженое, жидкие соль и перец и обезвоженные креветки. Теперь меню может значительно расшириться. NASA собирается расширить ряд съедобных видов растений, которые будут выращивать на МКС, среди которых, в частности бок-чой, латука, красная капуста, а также помидоры и перцы.

Как сообщал "Апостроф", в Калифорнии (США) трагически погиб 64-летний астронавт Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская.