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Как выглядел самый маленький динозавр, живший почти 100 млн лет назад: видео

пятница, 13 марта 2020, 01:14
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Группа ученых идентифицировала и описала самого маленького динозавра, который известен науке, ранее его обнаружили в куске древнего янтаря в Бирме.

Об этом сообщается в материале журнала Nature.

Так, ученые под руководством биолога и палеонтолога Ларса Шмитца изучили череп динозавра мезозойского периода (ему примерно 99 млн лет), которого назвали Oculudentavis khaungraae. Указано, что динозавр обладал перьями и размером был как колибри – 14 мм. Ученые предположили, что он мог быть предком древних птиц.

В исследовании указано, что череп Oculudentavis khaungraae отличался от остальных динозавров этой эпохи – он вел дневной образ жизни, обладал клювам и острыми зубами, а строение глаз у него было как у современной ящерицы.

По словам ученых, обнаружение этого динозавра "способно заполнить пробел в эволюции птиц".

"Ни одна группа современных птиц не имеет видов с такими же маленькими черепами у взрослых особей. Это открытие показывает нам, что мы имеем лишь малое представление о том, как выглядели крошечные позвоночные в эпоху динозавров", - говорит Шмитц.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые Университета Калгари заявили об открытии нового вида динозавров, который жил на территории современной Канады около 80 млн лет назад.

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